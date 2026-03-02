  • İSTANBUL
Dünya Saldırganlar anlaşamamış müzareke bahane
Dünya

Saldırganlar anlaşamamış müzareke bahane

AA
AA Giriş Tarihi:
Saldırganlar anlaşamamış müzareke bahane

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir hafta öncesinde planlandıkları ancak operasyonel aksaklıklar ve istihbari gerekçelerle erteledikleri öne sürüldü. Saldırının gecikmesinin, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen müzakereler için ek süre tanıdığı belirtildi.

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üst düzey ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İsrail, İran'a 21 Şubat Cumartesi günü saldırmaya hazırlanıyordu.

Bir yetkili, saldırının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmediğini, başka bir yetkili de gecikmenin ABD kaynaklı olduğunu savundu.

Buna göre ABD, İsrail Savunma Kuvvetleri ile "daha iyi koordinasyon sağlanması" gerektiğini düşünerek operasyonel ve istihbari gerekçelerle saldırıları erteledi.

Yetkililere göre saldırılar, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğullarının, üst düzey İranlı yetkililerle her cumartesi katıldığı toplantıları hedef aldı.

Planlanan saldırı tarihinden gerçek saldırıya kadar İsrailli ve ABD'li yetkililerin, Hamaney'in konutundan yer altı sığınağına inmesi konusundaki endişelerinin giderek arttığı belirtildi. ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney'in yer altı sığınaklarına girmemesinin "sürpriz" olduğunu ifade etti.

Saldırının gecikmesinin, ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen müzakereler için ek süre tanıdığı belirtildi.

İsrailli yetkili, Cenevre'deki müzakerelerin yalnızca yeni saldırı tarihine kadar vakit kazanmak amacıyla yürütüldüğünü, İranlıların "diplomasi yolunun hala açık olduğunu" düşünmeleri için yapıldığını iddia etti.

Başka bir İsrailli yetkili ise görüşmelerin samimi olduğunu, Cenevre'de ilerleme kaydedilmiş olması halinde saldırının erteleneceğini öne sürdü. 

ABD'li yetkili, Cenevre'deki görüşmelerin ardından İran'ın ABD tarafından sunulan teklifi kabul etmediği, bunun üzerine zaten saldırı hazırlıklarını tamamlamış olan ABD ve İsrail'in harekete geçtiğini savundu.

