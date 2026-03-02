İsrailliler fare gibi kaçıştı! İran füzeleri Demir Kubbe’yi çaresiz bıraktı

ABD ve İsrail şer odaklarının İran’a yönelik kalleş saldırısında Ali Hamaney’in şehit edilmesinin ardından Tahran’dan beklenen tokat geldi. İran füzeleri sözde yenilmez denilen "Demir Kubbe"yi kevgire çevirdi.

Siyonistler fareler gibi sığınaklara doluştu

Yıllardır Filistinli masumların üzerine ölüm yağdıran, bebek katili siyonistlerin o sahte kabadayılığı, İran füzelerinin gürlemesiyle yerle bir oldu. ABD desteğiyle bölgede terör estiren işgalci çete, dün gece füzelerin ıslığını duyduğunda gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. İsrail semalarında sirenlerin çalmasıyla birlikte Tel Aviv meydanlarında toplanan binlerce korkak, birbirini ezerek kaçacak delik aradı.

Uluslararası haber kaynakları ve sosyal medya platformları, siyonistlerin bu rezil halini "Fare gibi kaçıştılar" yorumlarıyla dünyaya duyurdu. Bariyerleri aşmaya çalışan, sığınak kapılarında birbirini çiğneyen korkak güruhun görüntüleri, "vadedilmiş topraklar" hayali kuranların aslında birer korku abidesi olduğunu kanıtladı.

Sözde savunma sistemleri iflas etti

Yıllardır milyarlarca dolar akıtılan, ABD yapımı hava savunma sistemleri, İslam’ın öfkesi karşısında çaresiz kaldı. Balistik füzeler ve insansız hava araçları siyonist yerleşim yerlerini döverken, işgal ordusunun "her şeyi vururuz" iddiası büyük bir balona dönüştü. Bölge kaynaklarından alınan bilgilere göre, füze isabet eden askeri noktalar ve enerji hatları büyük hasar alırken, işgal rejiminde hayat tamamen durma noktasına geldi.