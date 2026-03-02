  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Mecliste rakiplerine ‘hırsız cahiller’ diyen Deli Başkan yuhalandı
Dünya

Mecliste rakiplerine ‘hırsız cahiller’ diyen Deli Başkan yuhalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mecliste rakiplerine ‘hırsız cahiller’ diyen Deli Başkan yuhalandı

Her açıklaması ve hamlesi tartışma çıkaran Arjantin’in ‘Deli Başkan’ lakaplı Devlet Başkanı Milei, Ulusal Kongre'de rakiplerine hakaret yağdırdı. Milletvekilleri Devlet Başkanını yuhaladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei başkent Buenos Aires’teki Ulusal Kongre'de 144. olağan yasama oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Milei, seçim kampanyasındaki gürültülü kişiliğine geri dönerek, Arjantin'in yıllık ulusa sesleniş konuşmasında rakiplerine hakaretler yağdırdı.

2 saat boyunca hakaret dolu konuşmasıyla seçmen tabanını harekete geçirmeye çalışan muhalefeti "parazit", "suçlu" ve "hırsız" olarak nitelendirdi ve Arjantin'deki ekonomik krizlerinden onları sorumlu tuttu. Milei, "Bir grup hırsız, cahil insan. Sosyal adalet hırsızlıktır. Her şeyi mahvetmeseydiniz harika bir ülke olurduk" dedi. Milei konuşması sırasında Arjantinli milletvekilleri tarafından yuhaladı.

 

