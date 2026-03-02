Mecliste rakiplerine ‘hırsız cahiller’ diyen Deli Başkan yuhalandı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei başkent Buenos Aires’teki Ulusal Kongre'de 144. olağan yasama oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Milei, seçim kampanyasındaki gürültülü kişiliğine geri dönerek, Arjantin'in yıllık ulusa sesleniş konuşmasında rakiplerine hakaretler yağdırdı.

2 saat boyunca hakaret dolu konuşmasıyla seçmen tabanını harekete geçirmeye çalışan muhalefeti "parazit", "suçlu" ve "hırsız" olarak nitelendirdi ve Arjantin'deki ekonomik krizlerinden onları sorumlu tuttu. Milei, "Bir grup hırsız, cahil insan. Sosyal adalet hırsızlıktır. Her şeyi mahvetmeseydiniz harika bir ülke olurduk" dedi. Milei konuşması sırasında Arjantinli milletvekilleri tarafından yuhaladı.