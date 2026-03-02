  • İSTANBUL
Dünya İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana
Dünya

İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi Lübnanlı ev zencisi efendisinden yana

Terörist devlet İsrail tüm ortadoğu’da her yeri bombalarken, özellikle hergün Lübnan’ı vururken hiç de şaşırtıcı olmayan açıklama Lübnan Adalet Bakanı Nassar’dan geldi. Nassar ülkesinden İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi.

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, askeri mahkemeden İsrail'e füze atanların tespit edilerek derhal gözaltına alınmasını talep etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Nassar'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve askeri mahkeme nezdindeki hükümet komiseri ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Nassar'ın Lübnan'dan İsrail'e füze atanların ve azmettirenlerin derhal gözaltına alınarak askeri savcılığa sevk edilmesini talep ettiği ifade edildi.

 

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat gözükara

Müslüman ülkelerin sıkıntısı...baştakilerin ABD ve İsrail tohumunun kırıntıları dan olması...ülkenin geleceği için bu adamın alnının çatından vurmalı vatandaş...
