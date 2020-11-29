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Gündem ’Ya ölüm ya istiklal’ diyen Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
Gündem

’Ya ölüm ya istiklal’ diyen Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti eylemi 454 gündür umutla tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Evlatları HDP tarafından kaçırılan anneler "ya istiklal, ya ölüm" diyerek evlatlarını geri istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:36:00 - 2020-11-29 13:39:21
’Ya ölüm ya istiklal’ diyen Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 454’üncü gününde de devam ediyor.

Oğlu Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemine kararlılıkla devam ediyor. 7 senedir oğlunu kaçırdıklarını belirten Ödümlü, "HDP, 7 senedir oğlumu götürüp PKK’ya vermiş. Her yeri aradık, bir yıldan fazladır buradayız, nöbetimize devam ediyoruz. 21 çocuğumuz geldi, devletimiz çok güçlü. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz. Allah’ın izniyle bütün çocuklarımız teker teker onların elinden, o Ermenilerin elinden kopup gelecekler. Eylemimize devam edeceğiz. Ya ölüm, ya istiklal" dedi.

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