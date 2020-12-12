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Eğitim Ya kreşler kapanmalı ya da anaokulları açılmalı!
Eğitim

Ya kreşler kapanmalı ya da anaokulları açılmalı!

Önceki hafta İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusuna Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulları uzaktan eğitim sürecine geçerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Gündüz Bakımevleri ve Kreşler hizmetlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:56:00 -
Ya kreşler kapanmalı ya da anaokulları açılmalı!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Konuyu Akit’e değerlendiren Eğitimci yazar Ramazan Avcı, “Okul öncesi dönemde hizmet veren iki farklı bakanlığa bağlı kurumlar var. Birisi Mili Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları bir diğeri de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Gündüz Bakımevleri ve Kreşler. Her ne kadar farklı bakanlıklara bağlı ve farklı müfredatlar uygulasalar da bu iki sektör takip amacı bakımından aynı yaş grubuna hitab etmekte. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları uzaktan eğitim sürecine  geçti. Lakin Gündüz Bakımevleri  hizmetlerine devam etmekte. Hal böyle olunca, aynı yaş grubuna hizmet veren bu kurumlar arasında haksız rekabet olmuş durumda” dedi. Avcı, “Bunun yanısıra özellikle çalışan anne ve babaların pandemi sürecinde akrabaları mesabesinde olan bu kurumlar çalışanların aile düzenini  de koruma görevi üstlenmekte. Bu durumdan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarının açılması büyük önem arz etmekte. Bu mümkün değilse sektörde adaletin yerini bilmesi için Gündüz Bakımevleri ve Kreşlerinde kapatılması gerekmektedir” görüşünü dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
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