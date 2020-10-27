Ya FETÖ’den ya da Batı’dan icazetli

CHP ve İYİ Parti’deki isimlerin birçoğunun FETÖ, Soros Vakıfları ve Bilderberg toplantıları gibi karanlık yapılarla doğrudan ilişkileri ortaya çıktı. Türkiye aleyhtarı bu yapıların emir eri gibi çalışan isimler, genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, il başkanlığı ve danışmanlık gibi görevlerle CHP ve İYİ Partinin kurmay kadrolarında kendilerine yer buldu. Vatan ve millet hayrına tek bir dikili ağacı olmayan ve vesayetin bayrağını dalgalandıran zillet ittifakının içinde önemli yerlere gelen bu isimlerin karanlık bağlantıları, ittifakla ilgili kafaları daha da karıştırdı.

Acziyet çukuru

İYİ Parti’de Ümit Özdağ ve eski milletvekilleri İsmail Ok’un itiraflarıyla başlayan süreç, Türkiye’yi yönetmeye talip partilerin içerisine düştükleri acziyet çukurunu gözler öne serdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ, mevcut İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’un FETÖ’cü olduğunu canlı yayında söyledi. Özdağ’ın sözlerinin yankısı sürerken bir itiraf da eski milletvekilleri İsmail Ok’dan geldi. Ok, bir dönem İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapan Hasan Seymen’in Soros Vakıflarıyla bağlantısı olduğunu ve ABD Başkan adayı Joe Biden ile görüştüğünü duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık da FETÖ’den tutuklanmıştı. Çoraklı hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemi açıldı.

FETÖ’cüler CHP’de buluştu

CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de Bilderberg toplantılarının daimi üyesi. Böke, IMF’nin ve Dünya Bankası’nın da gözde ekonomistlerinden. 27. Dönemde CHP Milletvekilliği yapan ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevini ifa eden Ünal Çeviköz de Bilderberg toplantılarının müdavimleri arasında. CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ise FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle görevinden alındı ve cezaevine gönderildi. Hakkında FETÖ üyesi olmaktan iddianame hazırlandı ve 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Fatih Gürsul ise ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İttifakın karanlık yüzü

Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan’ın FETÖ'ye finansal destek sağlamaktan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Erkan Karaarslan'la ilişkide olduğu iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bir diğer danışmanı Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği'nden ihraç edildi. Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yürüten Alper Keten’in ByLock kullanmaktan, Koray Çalışkan için FETÖ’nün akademi ayağında yer almaktan, Rasim Bölücek için de örgüt üyesi olmaktan iddianame hazırlandı. Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Murat Aksoy ise FETÖ’nün medya ayağında yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi oldukları nedeniyle gözaltına alınan HDP yöneticileri için HDP’ye geçmiş olsun telefonu açan DEVA Partili Genel Başkanı Ali Babacan’ın da Bilderberg ekibinin en gözde isimleri arasında yer aldığı ve bu karanlık toplantıların vazgeçilmezlerinden olduğu iddia ediliyor.