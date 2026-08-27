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Gündem Ya Erdoğan yapmasaydı ne olurdu? Sokak röportajındaki sözler dikkat çekti
Gündem

Ya Erdoğan yapmasaydı ne olurdu? Sokak röportajındaki sözler dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan yatırımları hatırlatan vatandaşın muhalefete yönelik sözleri dikkat çekti. Yapılan hizmetlerin görmezden gelinmesine tepki gösteren vatandaş, muhalefet etmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, “İcraat yapacaksın” sözleriyle çıkıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında konuşan vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'de gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmeleri gündem oldu.

Muhalefetin Erdoğan'a yönelik eleştirilerine tepki gösteren vatandaş, siyasette sözden çok yapılan hizmet ve yatırımlara bakılması gerektiğini savundu.

“MUHALEFET YAPMAK MARİFET DEĞİLDİR”

Konuşması sırasında yapılan icraatlara dikkat çeken vatandaşın en dikkat çekici çıkışlarından biri muhalefete yönelik oldu.

Vatandaş,

“Muhalefet yapmak marifet değildir... İcraat yapacaksın!”

sözleriyle tepki gösterdi.

Konuşmasında Erdoğan döneminde gerçekleştirilen hizmet ve yatırımların hesaba katılması gerektiğini savunan vatandaş, eleştirinin yanında alternatif ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

“YA ERDOĞAN YAPMASAYDI?”

Röportajın ortaya çıkardığı tartışmanın merkezinde ise dikkat çekici bir soru yer aldı:

Ya Erdoğan yapmasaydı ne olurdu?

Vatandaşın anlatımında, bugün kullanılan birçok hizmet ve yatırımın siyasi tartışmalar içerisinde sıradanlaştırıldığı düşüncesi öne çıktı.

Erdoğan'a karşı çıkmanın tek başına siyaset olmadığını savunan vatandaş, yapılan hizmetlerin de görülmesi gerektiği mesajını verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sokak ortasında gerçekleştirilen röportaj sosyal medya hesaplarında da paylaşılırken videonun üzerinde yer alan,

“Öyle bol keseden atmakla olmuyor. Muhalefet yapmak marifet değildir... İcraat yapacaksın!”

ifadeleri dikkat çekti.

Röportajdaki vatandaşın sözleri, Türkiye'de iktidar-muhalefet tartışmalarının bu kez sokaktaki bir vatandaşın değerlendirmeleri üzerinden gündeme gelmesine neden oldu.

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