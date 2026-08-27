İletişim Başkanlığından

Bu kapsamda, bu konuyu tartışmak ve dizi sektörü temsilcilerini kamu ile bir araya getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı, kamu kurumu ve sektör temsilcileri, akademisyenler ile basın mensuplarını bir araya getirecek.