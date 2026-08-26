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Spor Lyon - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Spor

Lyon - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
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Lyon - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Lyon 0 - 2 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

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Lyon 0 - 2 Fenerbahçe

28' GOL A. Brown

24' GOL Oğuz sol kanattan ortasında Vedat'ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa ikinci kez vuruşunu yapan Vedat topu ağlara gönderdi.

21' Oğuz Aydın'ın sol köşeden kullandığı korner vuruşu direkten döndü.

19' Ceza sahasının solunda topla buluşan Brown'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci kornere çeldi.

12' Niles sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ön direkte kafalardan seken topa Skriniar'ın ters vuruşunda top kornere gitti.

8' Fofana ceza sahasının dışundan kaleyi yokladı. Fofana'nın sert şutunda Ederson son anda kornere çeldi.

6' Greenwood sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Kalecinin çift yumrukla müdahale ettiği topu savunma uzakalştırdı.

1' Maçta ilk düdük çaldı

İŞTE İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Oğuz, Muriqi.

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