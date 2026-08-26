Lyon - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Lyon 0 - 2 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Lyon 0 - 2 Fenerbahçe
28' GOL A. Brown
24' GOL Oğuz sol kanattan ortasında Vedat'ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa ikinci kez vuruşunu yapan Vedat topu ağlara gönderdi.
21' Oğuz Aydın'ın sol köşeden kullandığı korner vuruşu direkten döndü.
19' Ceza sahasının solunda topla buluşan Brown'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci kornere çeldi.
12' Niles sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ön direkte kafalardan seken topa Skriniar'ın ters vuruşunda top kornere gitti.
8' Fofana ceza sahasının dışundan kaleyi yokladı. Fofana'nın sert şutunda Ederson son anda kornere çeldi.
6' Greenwood sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Kalecinin çift yumrukla müdahale ettiği topu savunma uzakalştırdı.
1' Maçta ilk düdük çaldı
İŞTE İLK 11'LER
Lyon: Greif, Maitland, Kluivert, Niakhate, Abner, Tolisso, Morton, Tessmann, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Greenwood, Oğuz, Muriqi.