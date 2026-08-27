İsrail, Kudüs’ün simge kapısının adını tabeladan kaldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün en önemli tarihî yapılarından Şam Kapısı’nın adı tabeladan kaldırıldı. İsrail makamlarına bağlı ekipler, Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı Eski Şehir’in sembol girişindeki “Şam Kapısı” tabelasının yerine “Antik Kapı” yazılı yeni bir tabela astı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail’in kentteki cadde, yapı ve tarihî mekânların isimlerini değiştirmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

VALİLİKTEN “KÜLTÜREL KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME” TEPKİSİ

Kudüs Valiliği, tabela değişikliğinin geçici veya sıradan bir idari işlem olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi. Uygulamanın, Kudüs’ün kültürel görünümünü değiştirmeyi ve kentteki Arap mirasını İbranice isimlerle görünmez hâle getirmeyi amaçladığı savunuldu.

Açıklamada, kapıların, sokakların ve sembol yapıların adlarının değiştirilmesinin Kudüs’ün tarihî kimliğine ve Arap, İslam ile Hıristiyan mirasına yönelik bir saldırı olduğu belirtildi.

ŞAM KAPISI’NIN TARİHİ ROMA DÖNEMİNE UZANIYOR

Kudüs’ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesindeki yedi kapıdan biri olan Şam Kapısı, Mescid-i Aksa’ya ulaşan güzergâhta bulunması nedeniyle kentin en yoğun kullanılan girişleri arasında yer alıyor.

Kudüslü tarihçilerin aktardığına göre kapı, Roma döneminde Kral Herod tarafından inşa edildi. Roma İmparatoru Titus tarafından yıktırılan yapı, Miladi 135 yılında İmparator Hadrianus döneminde yeniden yaptırıldı.

Kapının bugünkü mimari görünümü ise Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminden kaldı. Kanuni Sultan Süleyman’ın 16’ncı yüzyılda Kudüs surlarının onarılması ve yıkılan bölümlerin yeniden inşa edilmesi için talimat verdiği belirtiliyor.

DOĞU KUDÜS’ÜN STATÜSÜ ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNDEMİNDE

Doğu Kudüs, uluslararası hukuka göre askerî işgal altındaki Filistin toprağı kabul ediliyor. Uluslararası toplum, İsrail’in bölge üzerindeki egemenlik iddiasını ve ilhak girişimlerini tanımazken Filistinliler Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti olarak görüyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 sayılı kararı, Kudüs’ün niteliğini, demografik yapısını, siyasi veya hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan işlemlerin geçersiz olduğunu teyit ediyor. Sivillerin korunmasını düzenleyen Dördüncü Cenevre Sözleşmesi de Doğu Kudüs için geçerliliğini koruyor.