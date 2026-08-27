Komşu yabancı askerlerden kurtuluyor! Son tarih verildi

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin ülkeden ayrılmasına yönelik çalışmaların belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini bildirdi.

Devlet televizyonu el-Irakiyye’ye konuşan en-Numan, çekilme sürecinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve Irak ordusunun kara ile hava yoluyla gerçekleştirilen intikalleri denetlediğini söyledi.

ALMAN GÜÇLERİ ERBİL’DEN AYRILDI

Koalisyon bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin Erbil’den çekilme işlemlerini tamamladığını belirten en-Numan, Erbil Havalimanı’nda Alman güçlerinin kullandığı alanların havalimanı yönetimine devredileceğini açıkladı.

Diğer askerî noktaların Peşmerge güçlerine teslim edileceğini kaydeden en-Numan, koalisyonun görev süresinin sona ermesinin ardından askerî üslerin Irak Savunma Bakanlığı tarafından devralınacağını ifade etti.

YENİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ BELİRLENECEK

En-Numan, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi’nin, 30 Eylül sonrasında koalisyon ülkeleriyle kurulacak ilişkilerin çerçevesini belirlemek üzere bir komite oluşturulması talimatı verdiğini aktardı.

Yeni dönemde taraflar arasındaki ilişkilerin askerî varlık yerine istihbarat paylaşımı, bilgi alışverişi ve silahlanma programları çerçevesinde yürütülecek koordinasyon ve iş birliğine dayanması planlanıyor.

Başbakan Ali ez-Zeydi de daha önce yaptığı açıklamalarda Uluslararası Koalisyonun Irak’taki görevinin 30 Eylül’de kesin olarak sona ereceğini ve belirlenen tarihin değiştirilmeyeceğini vurgulamıştı.