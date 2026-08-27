25 hane ve 55 nüfusla başardı! Betonsuz köy 8 ayda 100 bin turist ağırladı

Bölgede turistlere tarihi ve doğal güzellikleri anlattıklarını belirten Ocak, "Buraların hem tarihinden, hem isimlerinin nereden geldiğinden hem de doğal güzelliklerinden bahsediyoruz. Hem yerli hem yabancı misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını görmeleri onları çok mutlu ediyor. Bu turlarımız da çok rağbet görüyor" diye konuştu. Sarıhacılar'ın tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuna dikkat çeken Ocak, "Selçuklu açısından çok önemli bir mevkideyiz. Liman ile başkent arasındaki bağlantıyı kuran bir yolun üzerindeyiz. Köyün en önemli özelliklerinden biri de yolun sonradan köyün yanından geçmesi değil, köyün tarihi İpek Yolu'nun etrafında şekillenmiş olmasıdır. Geçmişte ticari açıdan çok önemli bir köy olmuş" ifadelerini kullandı. Tarihi İpek Yolu'nun kervan ve göç yolu olarak kullanılan bölümlerinin günümüze kadar ulaştığını belirten Ocak, "Bu yolun hala orijinal örneklerini görebiliyoruz. Misafirlerimiz bunları gördüklerinde çok şaşırıyor. Tarihle bu kadar yakından tanıklık etmek onları gerçekten çok mutlu ediyor" dedi. Sarıhacılar'ın en önemli özelliklerinden birinin düğmeli evler olduğunu ifade eden Ocak, bu yapıların bölgenin geleneksel mimarisinin özgün örnekleri arasında yer aldığını söyledi. Ocak, "Düğmeli evler Sarıhacılar ve Ormana'da çok sık rastladığımız, çok özel bir mimari yapı. Katran ağacı olarak adlandırılan sedir ağacı ve yığma taş kullanılarak yapılıyor. Başka herhangi bir harç veya tutkal kullanılmıyor. Bu yönüyle gerçekten eşsiz bir yapı" diye konuştu.