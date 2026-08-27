25 hane ve 55 nüfusla başardı! Betonsuz köy 8 ayda 100 bin turist ağırladı
Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan 25 haneli ve 55 nüfuslu tarihi Sarıhacılar Köyü, düğmeli evleri, tarihi İpek Yolu, kervan yolu ve yaklaşık 600 yıllık camisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan tarihi köy, bu yılın ilk 8 ayında ise nüfusunun yaklaşık bin 800 katı ile 100 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yaklaşık 300-350 yıllık düğmeli evleriyle dikkat çeken tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor. Beton yapılaşmanın bulunmadığı mahallede, yeni imar planıyla yapılacak yeni yapıların da ancak bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde, düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.