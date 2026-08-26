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Dünya Avrupa ülkesinde sıtma alarmı! Havalimanında 2 çalışan hayatını kaybetti
Dünya

Avrupa ülkesinde sıtma alarmı! Havalimanında 2 çalışan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Avrupa ülkesinde sıtma alarmı! Havalimanında 2 çalışan hayatını kaybetti

Almanya’da Frankfurt Havalimanı’nda çalışan 6 kişinin sıtmaya yakalandığı, bunlardan ikisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Frankfurt Havalimanı’nda sıtma vakaları endişeye yol açtı. Alman Haber Ajansının (DPA) Frankfurt Sağlık Dairesine dayandırdığı haberde, Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 6 kişinin sıtmaya yakalandığı belirtildi.

 

Bu kişilerin, sıtmanın "Malaria tropica" adı verilen en tehlikeli türüne yakalandığı aktarılan haberde, bir çalışanın temmuzda hayatını kaybettiği ancak ölüm nedeninin daha sonra tespit edildiği, ikinci çalışanın ise ağustosta yaşamını yitirdiği ifade edildi.

 

Hastalığın bulaştığı diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılan haberde, yetkililerin, hastalığın sıtma görülen bir bölgeden muhtemelen uçakla Almanya'ya gelen sivrisineklerden bulaşmış olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

 

Havalimanında sivrisinek tuzaklarının kurulduğu belirtilirken, yakalanan sivrisineklerin laboratuvarda incelendiğinin altı çizildi.

Frankfurt Sağlık Dairesi Müdürü Peter Tinnemann, hastalığın insandan insana yayılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

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