Gizledikleri ortaya çıktı! Bazı ev sahiplerinin kiralık daire oyunu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Üniversite öğrencilerinin ev arayışı başladı. İstanbul’da 2+1 eski bir dairenin kirası 45 bin TL başlarken emlakçılar, öğrencileri ev sahiplerinin 'kentsel dönüşüm' oyununa karşı uyardı. Bazı ev sahiplerinin binaların kentsel dönüşüm sürecini gizleyerek konutları kiraya vermeye çalıştığı belirtildi.
Üniversiteye yeni giren öğrencilerin elektronik kayıt süreci dün sona erdi, yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt döneminin başlamasıyla özellikle İstanbul'da gençlerin kalacak yer arayışı da hızlandı.