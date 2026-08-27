  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 yaşındayken istismara uğradı, yıllarca mücadele etti! Kilise ve rahip 20 bin euro tazminat ödeyecek Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir" Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle! 4 ülke aynı masada Mehmet Beyhan yazdı: İsrail’i panikleten nedir? İsrail'e Suriye'de bir darbe daha! YPG'den sonra Dürzi planı da sallantıda Haluk Levent'e bir darbe daha! Milyonlarca takipçili hesabı için karar çıktı Küstahlığa bakın! Kılıçdaroğlu aradı, telefonu açmayacağını ilan etti Nepal’de sel felaketi! 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişiden haber alınamıyor Bakan Fidan'dan YPG/SDG açıklaması “Avrupa ve dünya düzeni için tehlike” dedi! O ülke Rusya'yı 'tehdit' ilan etti
Ekonomi Borsada yeni gün yükselişle başladı
Ekonomi

Borsada yeni gün yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsada yeni gün yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puandan açıldı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 35,56 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 değer kaznanırken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,13 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

New York borsası zarar ettirdi
New York borsası zarar ettirdi

Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı
Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı

Gündem

Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı

New York borsası zarar ettiriyor
New York borsası zarar ettiriyor

Ekonomi

New York borsası zarar ettiriyor

Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’ten dünyaya mesaj verdi: Kimseye boyun eğmeyiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt’ten dünyaya mesaj verdi: Kimseye boyun eğmeyiz

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhur..
İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: "Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı"
Gündem

İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: “Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı”

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 69’uncu duruşmasında savunma yapan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Er..
Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!
Gündem

Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli’de demiryolu üst geçidine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafı ile ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23