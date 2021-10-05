Ya düşerek ya da boğularak ölüyorlar! Pandemi döneminde ölümler 3 kat arttı

Dünya, Covid- 19 ile ilgili izolasyondan çıkarken selfie ile ilgili ölümler hızla arttı. Dünyada 2020'de sadece yedi ölümle karşılaşılırken 2021 yılında bu sayı 24’e yükseldi. İngiltere risk ve güvenlik değerlendirme firması Rhino Safety tarafından toplanan verilere göre, selfie ölümlerinin en yaygın nedeni düşmeler. Bu, selfie sebepli ölümlerin üçte birini oluşturuyor. Rapora göre, erkeklerin selfie yaparken ölme olasılığı kadınlara göre iki kat daha fazla. Erkeklerde bu oran yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 30.

En fazla vaka Hindistan’da

2011'den itibaren özçekimle ilgili ölümleri takip eden araştırmacılara göre en fazla ölüm 184 vaka ile Hindistan’da gerçekleşti, 25 vaka ile ABD ikinci sırada ve 19 vaka ile Rusya üçüncü sırada yer alıyor. Eski Sovyetler Birliği, vatandaşların kendi açtığı kurşunlarla kendilerini yaralamaları, el bombalarından pimler çekmeleri ve canlı kablolara dokunmaları üzerine selfie yönergeleri yayınlamak zorunda kaldı.

Temmuz ayında Çinli vinç operatörü Xiao Qiumei, sosyal medyada 100.000 takipçisi için bir video çekerken 160 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Aynı ay 23 yaşındaki Qiumei öldü, yürüyüşçü Sofia Cheung Hong Kong'da bir şelalenin kenarında selfie çekerken suya atladı ve öldü.