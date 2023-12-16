Ya diz çökecek ya bitecek! “Daha iyi” bölecekler

Sözde “değişim” vurgusuyla isyan bayrağı açarak ‘baba’ dediği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de dayatmacı ittifaka karşı çıkan İyi Parti’deki kriptolarını harekete geçirerek dünün böleni İyi Parti Genel Başkanı Meral ‘ablasına’ operasyon üstüne operasyon çekiyor. İmamoğlu’nun kayığına binen ve İBB ile ABB’den beslenen isimler, ittifak olmadığı gerekçesiyle bir bir istifa ederken, parti içinde kendilerine ‘Daha İyiler’ diyen gruplar da paralel oluşumlarla İyi Parti’yi parçalamaya çalışıyor.

Ya diz çökecek ya bitecek!

Ülkücü camianın tanınmış simalarını yanına alarak İyi Parti’yi kuran ve MHP’yi bölmeye çalışan Meral Akşener’in partisi şimdi aynı kaderi yaşıyor. “Maskeli baloya, mandaya boyun eğmeyeceğiz” diyerek zillet ittifakına dâhil olmayacaklarını ilan eden ve 81 ilde seçimlere kendi adayları ile girme kararı alan Meral Akşener’in İyi Parti’si içeriden ve dışarıdan çökertilmeye çalışılıyor. İyi Partili yöneticiler, “CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun operasyon çektiğini” itiraf ederken, parti içinde örgütlenen ve kendilerine ‘Daha İyiler’ adını veren bir grup, paralel teşkilatlanma ile İP’i parçalamaya çalışıyor. Kayıp para iddiaları, taciz ve tecavüz tartışmaları, başta Genel Başkan Yardımcıları Ece Güner olmak üzere partide yaşanan istifalar, CHP ile ittifak isteyen Ahmet Zeki Üçok’un tavrı ve son olarak İmamoğlu’nu destekleyen “Daha İyiler” adlı oluşum, İyi Parti’yi bölmeye yönelik girişimler olarak dikkat çekiyor.

Boyun eğdirme operasyonu

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Önce İYİ Parti’yi kurarak MHP’ye alternatif olmaya çalıştılar. Ama MHP’ye yaptıkları bugün karşılarına çıkıyor. Aynısını Ekrem İmamoğlu ‘gizli bir el’ şeklinde yapıyor. Bunu kimse ‘Ekrem yapmıyor’ diyemez. Çünkü CHP Genel Başkanı’nı değiştiren, yani yüzde 25’lik bir partiye operasyon çeken Ekrem İmamoğlu için İyi Parti daha kolay bir lokmadır. Ayrıca İyi Partililerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birçok iş ilişkisi var. Bunların da hepsi zaten ayyuka çıktı. Şimdi de yaşanan son istifalara baktığın zaman işte Ahmet Zeki Uçök, ‘ittifak yapmazsak kaybederiz’ diyor. CHP’li Erdoğan Toprak’ın eski karısı Ece Güner zaten ‘Ankara da İstanbul da CHP desteklenmeli’ diyor. O olmayınca partiden ayrılıyor. İyi Parti’nin İBB Meclisi başkanvekili İbrahim Özkan keza o da aynı şekilde davranıyor. Hatta ismi belediye başkanlığında geçiyor. İstanbul çiftliği olduğu için İmamoğlu onu bir yere muhakkak koyacaktır. Sonuç itibariyle etme bulma dünyası. İYİ Parti ‘biz manda ve himayeyi kabul etmiyoruz’ dedi on gün önce. Ondan sonra operasyon daha hızlandı. İyi Parti’ye boyun eğdirip desteğini alana kadar bu operasyon sürecek.”

Şimdi tam proje partisi oldu

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da şunları söyledi: “İYİ Parti zaten MHP’yi bölmek için okyanus ötesinden kurulan bir partiydi. Normalde bir ideolojisi yoktur. İyi Parti’nin tek bir amacı PKK’yla, HDP’yle bir araya gelmeyen MHP’nin tabanını kopartıp onları İYİ Parti çatısı altında toplayarak Millet İttifakı’na destek vermelerini sağlamaktı. Şimdi bunun bir netice vermediği görüldü. Bu plan ters tepti. Birçok İYİ Partili başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere, ‘PKK’yla yan yanasınız” diye tepki gösterdi. Böyle milliyetçilik olmaz dedi. O projenin tutmayacağını başta Meral Hanım olmak üzere herkes gördü. Bu sefer ‘biz o zaman müstakil davranalım’, ‘bir milliyetçi parti gibi hareket edelim’ dediler. Müstakil bir parti olalım diyenler tek başına bunu beceremiyor. Erdoğan nefretiyle yanıp tutuşan, CHP ve PKK’nın uzantıları ile bir araya gelelim diyenler başka tarafa çekiyor. Böylece bölünme kaçınılmaz gözüküyor. Ekrem İmamoğlu da tabii uyanıkça ‘bu bölünmeden ne kopartabilirim? Kendime ne devşirebilirim? Seçimde ne destek alabilirimin’ peşinde? Çünkü Ekrem Bey’in adaylığı kesinleşti. Dolayısıyla Ece Hanımların istifası, İbrahim Özkan’ın istifası ve meclis üyelerinin oyuyla tekrar İBB başkan vekilliği görevine seçilmesi İmamoğlu’nun operasyonlarıdır. İmamoğlu bir eli ile CHP’yi mikser gibi karıştırırken diğer eliyle de İYİ Parti’nin içerisine operasyon çekiyor. İttifak resmen ‘zillet’ haline gelmiş durumda. Dolayısıyla İyi Parti’de dağılma kaçınılmaz görünüyor. Ya ittifaka dönecekler ya da Meral Hanım’ın liderliğinde daha küçük bir parti olarak kalacaklar. Önümüzdeki günlerde başka istifaların da gelebileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanımız devirmek için kurulan İyi Parti’nin şimdi CHP’ye destek vermediği gerekçesiyle adım adım bir tabela partisine dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz.”