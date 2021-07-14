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Gündem Ya bilmiyor ya dalga geçiyor! İYİ Partili Koray Aydın'dan beyin yakan 'iktidar' tezatlığı
Gündem

Ya bilmiyor ya dalga geçiyor! İYİ Partili Koray Aydın'dan beyin yakan 'iktidar' tezatlığı

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Koray Aydın beyin yakan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 19:55:00 - 2021-07-14 20:47:21

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'den akıllara ziyan "iktidar" açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "İYİ Parti iktidara yürüyor" ifadelerini kullandı.

Aydın, bu paylaşımından saatler sonra yaptığı açıklamada ise şişirme yoluyla ancak yüzde 18 diyebildiği oy oranıyla iktidar olacaklarını öne sürdü. 

Ya bilmiyor ya dalga geçiyor!

İYİ Partili Aydın'ın beyin yakan ifadeleri sonrası "Yüzde 18'le iktidar mı olunuyor? Ya bilmiyor ya dalga geçiyor" yorumları yapıldı.

 

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