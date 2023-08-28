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Sosyal Medya Ya başörtüsünü çıkarın ya da bu rezilliğe son verin! 'Muhafazakar' bekarlığa veda partisinde tepki çeken görüntü
Sosyal Medya

Ya başörtüsünü çıkarın ya da bu rezilliğe son verin! 'Muhafazakar' bekarlığa veda partisinde tepki çeken görüntü

Yeniakit Publisher
2023-08-28 17:37:00 -
Ya başörtüsünü çıkarın ya da bu rezilliğe son verin! 'Muhafazakar' bekarlığa veda partisinde tepki çeken görüntü

Başörtüsünü kafaya takmaktan ibaret sanan başı örtülü bazı kapalıların bekarlığa veda partisi adı altında yaptıkları rezilliğe bir yenisi daha eklendi. Daha önce alkolsüz şampanya patlatılırken bu kez de alkol bardaklarından içecek tüketerek yapılan sözde eğlenceye tepki yağdı.

Muhafazakar bekarlığa veda partileri adı altında başı örtülülerin yaptıkları rezil eğlencelere her gün bir yenisi ekleniyor.

Batı kültürünün etkisiyle İslam inancına aykırı eğlenceler düzenleyen yeni nesil başörtülülerin daha önce alkolsüz şampanya rezilliğinin ardından tepki çeken bir görüntü daha sosyal medyada yayıldı.

Gelin adayı ve yanındaki seküler arkadaşları, eğlence adı altında alkol bardaklarında içinde portakal suyu iddia edilen içecekleri içerek poz verdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.


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