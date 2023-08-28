Ya başörtüsünü çıkarın ya da bu rezilliğe son verin! 'Muhafazakar' bekarlığa veda partisinde tepki çeken görüntü

Başörtüsünü kafaya takmaktan ibaret sanan başı örtülü bazı kapalıların bekarlığa veda partisi adı altında yaptıkları rezilliğe bir yenisi daha eklendi. Daha önce alkolsüz şampanya patlatılırken bu kez de alkol bardaklarından içecek tüketerek yapılan sözde eğlenceye tepki yağdı.