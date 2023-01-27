"Y kuşağı Erdoğan’ı bitirecek" deniliyordu! Fena çuvalladılar! Sonuçlar şok etti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadri İnan ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşırken, İnan'ın “AK Parti, gençlik arasında birinci sırada” dediğini aktardı.

Selvi, "AK Parti 2023 seçimlerinde doğrudan gençlere yönelik bir kampanya planladığını anlattı. Bu seçimde ilk kez gençlere yönelik ayrı bir seçim beyannamesi açıklanacakmış" bilgisini paylaştı.

Selvi, "Gezi olayları sırasında da Y kuşağı Erdoğan’ı silecek deniliyordu. Şimdi de Z kuşağına sarılmışlar. Ne oldu? Gezi olaylarından sonra yapılan her seçimi Erdoğan kazandı. Gençlerden de diğer partilerden daha yüksek oranda oy aldı. O açıdan Eyyüp Kadri İnan’ın sözlerini bir propaganda olarak görmemek lazım" dedi.