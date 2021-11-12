Xiaomi yetkilisinden batarya uyarısı!

IT Home‘un haberine göre Xiaomi, topluluk üzerinden kullanıcılarına önemli birtakım açıklamalarda bulundu. Şirket, pek çok kişinin şikayet ettiği aşırı güç tüketiminin nedenlerine ilişkin kayda değer bir rapor yayınladı. Siz de bir Android kullanıcısı olarak batarya sağlığınızdan endişe ediyorsanız, aşağıdaki maddelere dikkat etmenizde yarar var.

Xiaomi Genel Müdür Yardımcısı Qiao Zhongliang, MIUI arayüzünün yüksel pil tüketimine sebep olduğu unsurları tespit edip topluluk aracılığıyla paylaştı.

Şarjın daha hızlı azaldığını gösteren hizmetler ise rapora göre şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 18: Konum hizmetini sürekli açık tutmak.

Yüzde 17: Yüksek sistem gereksinimlere sahip uygulama ve oyunların kullanılması.

Yüzde 15: Cihazlarda Always On Display modunu kullanmak.

Yüzde 14: Cihazı maksimum parlaklıkta kullanmak.

Yüzde 11: Bazı yüklü uygulamaların otomatik olarak başlatılması.

Tüm androıd ekosisteminde aynı sebepler geçerli

Zhongliang, yukarıdaki maddelerin MIUI arayüzü ile çalışan 5G destekli Xiaomi telefonlarda tespit edildiğini aktardı. Fakat hemen her Android telefonda da bataryanın yine aynı sebepler doğrultusunda hızlı bir şekilde tükendiğini ekledi. Tüm bunların yanı sıra Bluetooth gibi fonksiyonların sürekli olarak açık bir şekilde tutulmaması gerektiğini belirtti.

Qiao Zhongliang tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıdaki hatalar, MIUI geliştirme ekibinin radarına girmiş durumda. Ekip, tüm bu maddeleri ve daha fazlasını optimize etmek için çalışma sergiliyor. Ayriyeten Zhongliang, MIUI 13 arayüzüyle beraber pil tüketimi konusunda şirketin önemli bir sıçrama yapacağını garanti etmekten çekinmiyor.