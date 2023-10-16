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Teknoloji Xiaomi bombayı patlattı! Bu da oldu: özel bir model, anlık çeviri yapan dijital kalem! Kapış kapış satılacak
Teknoloji

Xiaomi bombayı patlattı! Bu da oldu: özel bir model, anlık çeviri yapan dijital kalem! Kapış kapış satılacak

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:30:00 -
Xiaomi bombayı patlattı! Bu da oldu: özel bir model, anlık çeviri yapan dijital kalem! Kapış kapış satılacak

Xiaomi farklı bir çalışmaya imza attı: Çeviri yapmanın en hızlı ve kolay şekli olacağı söylenerek piyasaya sürülen dijital kalem, hem metinleri hemde fotoğrafları yüzde 99'luk başarıyla farklı dillere çevirebiliyor.

Farklı ihtiyaçlara seslenen pek çok ürüne imza atan Xiaomi, bu sefer de lazer destekli tarayıcıya sahip ve kağıt üzerindeki metinleri tarayarak anlık olarak çeviri yapmayı sağlayan dijital kalemini tanıttı. Burada yer alan kamera sayesinde de fotoğrafları bile algılıyor.

Günümüz her alanda ihtiyaç duyulan dil, artık kabusa dönüşmesin diye her geçen gün farklı çözümler üretiliyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden pek çok ürüne imza atan Xiaomi, bu kez de lazer destekli tarayıcıya sahip ve kağıt üzerindeki metinleri tarayarak anlık olarak çeviri yapmayı sağlayan dijital kalem üretti. Tanıtımını yaptıkları dijital kalem, taşıdığı kamera sayesinde de fotoğrafları bile algılıyor.

Anlık Çeviri Yapabiliyor

Xiaomi'nin MIJIA Dictionary Pen adı verilen bu teknolojik cihaz, sadece kağıt üzerindeki paragrafları çevirmeye olanak sağlamasıyla da kalmayıp, aynı zamanda fotoğrafları da farklı dillere çevirebiliyor. Sesli tercümede yapabildiği öğrenilen djital üründe şu anda İngilizce, Rusça, Çince, Almanca ve Japonca gibi dillerde çeviriler yapılabiliyor.

Bu djital çeviri kaleminde birde minik bir ekran yer alıyor. Bu ekran sayesinde uygulamalara ulaşmak mümkün oluyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda 96 dolarlık bir fiyattan satışa sunulduğu kaydedildi. Gelişen ve yenilenen dünyaya ayak uydurmaya aday bu cihaz belirtilene göre İngilizce ve Çince metinlerin çevirisinde yüzde 99 oranında başarıya imza atıyor.
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