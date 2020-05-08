‘X Æ A-12 Musk’ ne anlama geliyor? Elon Musk bakın dünyaya ne mesaj verdi

Sosyal medyanın çok konuştuğu iş adamı Elon Musk 48 yaşında yeniden baba oldu. Daha önce 5 erkek çocuğu olan Musk'ın şarkıcı Grimes ile bir erkek çocuğu daha olduğu öğrenildi.

Elon Musk, çocuğunun fotoğrafını paylaştı ve verdiği isimle kullanıcıları şaşırttı. Yeni çocuklarına "X Æ A-12 Musk" ismini koyduklarını söyleyen Musk, bu isim tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Stratejist Erkan Trük, "X Æ A-12 Musk" ismine ilişkin yaptığı yorumda, "Buradaki 'Æ', İskandinav mitolojisinde ilk kadın olan insan olarak geçiyor. 'Æ'nin anlamı kül ağacıdır. Bu insanın ilk prototipidir. X, Y ve Z kuşağını bitirdik. Alfabe bitti. Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? 'İnsanlık 00' mesajı vermeye çalışıyor. Alfabe bittiğine göre artık rakam kuşağına geçiyoruz. 'Artık kendi kendimizi evireceğiz' mesajı verilmeye başlandı. 1984 ve 'Biz' romanlarında insanlar nasıl kodlanıyordu? İnsanlar rakamla kodlanıyordu. İsimleri yoktu. Bu bir robot ismidir" dedi.