  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor WRC Türkiye Rallisi'ne doğru
Spor

WRC Türkiye Rallisi'ne doğru

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman: - "Yarışın Cumhurbaşkanlığımız himayesine alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:01:58 -
WRC Türkiye Rallisi'ne doğru

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya ve Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Güvenlik Şefi Öcal Zilanlı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile organizasyonun hazırlık çalışmaları nedeniyle bir araya geldi.

İlman, gazetecilere, Türkiye Rallisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, bu yıl 18-20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te düzenleneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 3 etabın ardından ara verilen şampiyonanın 5. ayağının Marmaris'te yapılmasından mutlu olduklarını belirten İlman, "Yarışın Cumhurbaşkanlığımız himayesine alınmasından ayrıca gurur duyuyoruz. 18 Eylül Cuma günü başlayacak olan şampiyona 3 gün boyunca Marmaris ve Datça İlçelerimizde özel etaplarla devam edecek." dedi.

Hazırlıkların Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın himayelerinde tüm kamu kuruluşlarının destekleriyle devam ettiğini vurgulayan İlman, "Organizasyon boyunca güvenli bir ortam oluşturmak için FIA, Sağlık Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlediği Kovid-19 protokolleri titizlikle uygulanacaktır. Dünya çapında milyonlarca izleyicisi olan bu büyük organizasyon ülkemizin ve ilimizin tanıtımında büyük bir öneme sahiptir." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'ndan bir zam daha
Siyaset

İmamoğlu'ndan bir zam daha

Seçim sürecinde her konuda indirim yapılacağı vaadinde bulunan CHP'li İBB yönetimi, Hamidiye Sularına bir zam daha yaptı.
Gökçek ateş püskürdü: Bu şerefsizin adresini bilen yazsın!
Siyaset

Gökçek ateş püskürdü: Bu şerefsizin adresini bilen yazsın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, camide sarık ve cübbe giyerek rezil görüntülere imza atan kadının küstahlığına çok s..
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı