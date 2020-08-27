Wolfsburg’un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand Fenerbahçe’de

Geçtiğimiz sezon ligi 7’nci sırada bitiren Fenerbahçe, kadrosunu yeni sezona hazırlıyor. En yoğun transfer çalışmasını yürüten kulüplerin başında gelen Fenerbahçe, savunma hattını da mümkün mertebe güçlendirmek ve aynı hataları yapmak istemiyor. Son olarak rotayı Almanya’ya çevirdi. Listesine Wolfsburg’un yıldız stoperini ekleyen Fenerbahçe, söz konusu transferde mutlu sona ulaştı.

Marcel Tisserand ile anlaşıldı

TRT Spor’un haberine göre, Fenerbahçe, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'un 27 yaşındaki Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile her konuda anlaşmaya vardı. İki tarafın da birbirlerinin isteklerini kabul ettiği belirtiliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Marcel Tisserand kimdir?

Marcel Tisserand 10 Ocak 1993 tarihinde dünyaya geldi. Kongolu bir ailenin çocuğu olan Tisserand, Fransa’da Fransa'nın Île-de-France bölgesinde yer alan ve Seine-et-Marne departmantında yer alan Meaux’da doğdu. Monaco’nun altyapısında futbola başlayan Tisserand, aynı takımda profesyonel kariyerine başladı. Bir süre farklı takımlara kiralanıp tecrübe kazandıktan sonra Tisserand, Ingılstadt tarafından 3,5 milyon euro ödenerek satın alındı. Ardından yıldızı iyice parlayan Kongolu stoper, Wolfsburg tarafından 3 milyon euro’ya kiralandı. Performansı ile göz dolduran Tisserand, 7 milyon euro bonservis bedeli ödendikten sonra aynı takım tarafından satın alındı. Wolfsburg’da 23 maçta forma giyen Tisserand, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Marcel Tisserand’ın takımıyla 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Aynı zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin milli takımında da forma giyen stoper, şimdiye dek 15 maça çıktı.

Fenerbahçe’de transfer listesi

Son olarak Tisserand’ı kadrosuna katan Fenerbahçe; İsmail Yüksek, Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Novak, Thiam, Sinan Gümüş, Sosa ve Lemos'a da imzayı attırmıştı.