Derelerden servet çıkarıyor: Askerliği bıraktı, altın avcısı oldu!

GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ: İlk dönemlerde altın bulmakta zorlandığını anlatan Aydın, yıllar içinde edindiği deneyimin çalışmalarına nasıl yansıdığını şu sözlerle aktardı: "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı." Aydın, çalışma yoğunluğuna bağlı olarak yılda yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.