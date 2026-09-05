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Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı Derelerden servet çıkarıyor: Askerliği bıraktı, altın avcısı oldu! Sağlıklı diye övenlere kötü haber: Yüzde 96'sında parazit çıktı! Burdur'da yürekleri sızlatan olay: Düğün günü ölüm günü oldu! Müzmin sakat yine yok! Sporting Lizbon maçında sahada olmayacak...
Aktüel
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Yeniakit Publisher
Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

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Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Lord Maurice Glasman’ın Amedspor formasıyla verdiği mesaja sert tepki gösterdi. Yazıcı, “İngilizler Doğu’da ne planlıyor, bunu milletimiz merak ediyor. Eğer mesele gerçekten futbolsa, gelin hep birlikte Amedspor ve Filistin formalarını giyelim. Ortak bir deklarasyon yayınlayalım” dedi.

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Foto - Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Lord Maurice Glasman’ın Amedspor forması giyerek yaptığı destek açıklaması kamuoyunda tartışılırken, Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

#2
Foto - Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

Yazıcı, İngiliz siyasetçiye yalnızca tepki göstermekle kalmadı, aynı zamanda ortak bir deklarasyon çağrısında bulundu. “Gelin hep birlikte Amedspor ve Filistin atkılarını, formalarını takalım. Hatta Filistin Millî Futbol Takımı’nın formasını giyelim ve ortak bir deklarasyon yayınlayalım” diyen Yazıcı, Glasman’ın Filistin konusunda da aynı duyarlılığı göstermesini istedi.

#3
Foto - Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

“HAYIRDIR LORD GLASMAN, DOĞU’DA NE PLANLIYORSUNUZ?” Turgay Yazıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Lord Glasman’ın Amedspor formasını giydiğini gördük. Şimdi kendisine açık ve samimi bir çağrıda bulunuyorum: Amedspor formasını giydiniz. Şimdi Filistin Millî Futbol Takımı’nın formasını da giyin. Hatta daha iyisini yapalım. Gelin hep birlikte Amedspor ve Filistin atkılarını takalım, formalarımızı giyelim ve ortak bir deklarasyon yayınlayalım.

#4
Foto - Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

Diyelim ki; futbolun, sporun ve insanlığın dili ayrıştırmak değil, mazlumların yanında durmaktır. Ama burada bir soru sormadan da geçemeyeceğim: Hayırdır Lord Glasman? İngilizler Doğu’da ne planlıyor? Türkiye’nin doğusuna yönelik bu özel ilginin sebebi nedir? Bir İngiliz siyasetçisinin Amedspor formasını giymesi elbette kendi tercihidir. Fakat biz bu coğrafyada dışarıdan gelen siyasi ilgilerin tarihini çok iyi biliyoruz. Lawrence’larınızı da biliyoruz. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz:

#5
Foto - Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

Lawrence’larınız varsa, karşılarında Kuşçubaşı Eşreflerimiz; Zenci Musalarımız her daim vardır. Bu millet, kendi coğrafyasında başkalarının hesabına göre hareket etmez. Bu topraklarda yüzyıllardır dışarıdan hesap yapanlar oldu. Kimi ajan gönderdi, kimi para gönderdi, kimi silah gönderdi, kimi siyasi planlar kurdu. Fakat karşılarında daima bu vatanın bağımsızlığına inanmış insanlar çıktı. Bugün de çıkacaktır. “BİZİM İÇİN MESELE FUTBOL DEĞİL, ÇİFTE STANDARTTIR” Bizim meselemiz Amedspor değildir. Bizim meselemiz futbol da değildir. İnsanların futbol takımı tutmasına kimse karışamaz. Bizim meselemiz çifte standarttır. Bir İngiliz siyasetçi bir futbol kulübüne destek verirken bunu açıkça gösterebiliyorsa, Gazze’de çocuklar öldürülürken neden aynı açıklığı göstermiyor? Filistin konusunda neden aynı cesareti göstermiyor? Amedspor formasını giyebiliyorsanız, Filistin formasını da giyebilirsiniz. Hatta gelin, Filistin Millî Futbol Takımı’nın formasını giyin. Filistin bayrağını alın. Ve Gazze’de öldürülen çocuklar için de aynı yüksek sesle konuşun. O zaman biz de sizin samimiyetinizi alkışlayalım. “DOĞU’DA SİZE GEÇİT VERMEZLER” Şunu da iyi bilsinler: Bu coğrafyanın insanı tarihini unutmaz. Doğu’da, Anadolu’da, Mezopotamya’da başkalarının çizdiği senaryolara göre hayat kurulmaz. Burada dışarıdan plan yapanlar varsa, karşılarında kendi tarihini bilen, neyin ne olduğunu gören insanlar vardır. Siz Lawrence’ları hatırlıyorsanız, biz Kuşçubaşı Eşref’i de hatırlarız. Siz geçmişte bölgeye gönderilen adamlarınızı hatırlıyorsanız, biz bu toprakların bağımsızlığı için mücadele edenleri de hatırlarız. Dolayısıyla kimse Türkiye’nin doğusunu masa başında hazırlanmış hesapların uygulanacağı bir alan olarak görmesin. Bu millet buna izin vermez. “GELİN, SAMİMİYETİNİZİ GÖRELİM” Lord Glasman’a son çağrım şudur: Amedspor formasını giymişsiniz. Güzel. Şimdi bir adım daha atın. Filistin Millî Futbol Takımı’nın formasını giyin. Biz de hep birlikte Amedspor ve Filistin atkılarını takalım. Birlikte fotoğraf verelim. Birlikte deklarasyon yayınlayalım. Ve dünyaya şunu söyleyelim: Mazlumun milliyeti olmaz. Çocuğun acısı olmaz. Adaletin coğrafyası olmaz. Ama bunun için samimiyet gerekir. Amedspor formasını gördük. Şimdi Filistin formasını bekliyoruz. Ve Lord Glasman’a açıkça söylüyorum: Eğer Doğu’ya ilginiz gerçekten futbol sevgisinden ibaretse, mesele yok. Ama bunun arkasında başka hesaplar varsa; Bu coğrafyada o hesapları bozacak Kuşçubaşı Eşref ruhu da vardır, Zenci Musa ruhu da vardır. Ve bilinmelidir ki; Bu millet kendi vatanında, kendi geleceği üzerinde başkalarının hesabına göre yaşamaz.

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