Hayırdır Lord Glasman, Doğu'da ne planlıyorsunuz? Turgay Yazıcı’dan İngiliz Lord’a sert çağrı

Lawrence’larınız varsa, karşılarında Kuşçubaşı Eşreflerimiz; Zenci Musalarımız her daim vardır. Bu millet, kendi coğrafyasında başkalarının hesabına göre hareket etmez. Bu topraklarda yüzyıllardır dışarıdan hesap yapanlar oldu. Kimi ajan gönderdi, kimi para gönderdi, kimi silah gönderdi, kimi siyasi planlar kurdu. Fakat karşılarında daima bu vatanın bağımsızlığına inanmış insanlar çıktı. Bugün de çıkacaktır. “BİZİM İÇİN MESELE FUTBOL DEĞİL, ÇİFTE STANDARTTIR” Bizim meselemiz Amedspor değildir. Bizim meselemiz futbol da değildir. İnsanların futbol takımı tutmasına kimse karışamaz. Bizim meselemiz çifte standarttır. Bir İngiliz siyasetçi bir futbol kulübüne destek verirken bunu açıkça gösterebiliyorsa, Gazze’de çocuklar öldürülürken neden aynı açıklığı göstermiyor? Filistin konusunda neden aynı cesareti göstermiyor? Amedspor formasını giyebiliyorsanız, Filistin formasını da giyebilirsiniz. Hatta gelin, Filistin Millî Futbol Takımı’nın formasını giyin. Filistin bayrağını alın. Ve Gazze’de öldürülen çocuklar için de aynı yüksek sesle konuşun. O zaman biz de sizin samimiyetinizi alkışlayalım. “DOĞU’DA SİZE GEÇİT VERMEZLER” Şunu da iyi bilsinler: Bu coğrafyanın insanı tarihini unutmaz. Doğu’da, Anadolu’da, Mezopotamya’da başkalarının çizdiği senaryolara göre hayat kurulmaz. Burada dışarıdan plan yapanlar varsa, karşılarında kendi tarihini bilen, neyin ne olduğunu gören insanlar vardır. Siz Lawrence’ları hatırlıyorsanız, biz Kuşçubaşı Eşref’i de hatırlarız. Siz geçmişte bölgeye gönderilen adamlarınızı hatırlıyorsanız, biz bu toprakların bağımsızlığı için mücadele edenleri de hatırlarız. Dolayısıyla kimse Türkiye’nin doğusunu masa başında hazırlanmış hesapların uygulanacağı bir alan olarak görmesin. Bu millet buna izin vermez. “GELİN, SAMİMİYETİNİZİ GÖRELİM” Lord Glasman’a son çağrım şudur: Amedspor formasını giymişsiniz. Güzel. Şimdi bir adım daha atın. Filistin Millî Futbol Takımı’nın formasını giyin. Biz de hep birlikte Amedspor ve Filistin atkılarını takalım. Birlikte fotoğraf verelim. Birlikte deklarasyon yayınlayalım. Ve dünyaya şunu söyleyelim: Mazlumun milliyeti olmaz. Çocuğun acısı olmaz. Adaletin coğrafyası olmaz. Ama bunun için samimiyet gerekir. Amedspor formasını gördük. Şimdi Filistin formasını bekliyoruz. Ve Lord Glasman’a açıkça söylüyorum: Eğer Doğu’ya ilginiz gerçekten futbol sevgisinden ibaretse, mesele yok. Ama bunun arkasında başka hesaplar varsa; Bu coğrafyada o hesapları bozacak Kuşçubaşı Eşref ruhu da vardır, Zenci Musa ruhu da vardır. Ve bilinmelidir ki; Bu millet kendi vatanında, kendi geleceği üzerinde başkalarının hesabına göre yaşamaz.