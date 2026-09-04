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Gündem Sevk yazısı ortaya çıktı! Denizolgun’un doktorundan çelişkili ifadeler
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Sevk yazısı ortaya çıktı! Denizolgun’un doktorundan çelişkili ifadeler

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Sevk yazısı ortaya çıktı! Denizolgun’un doktorundan çelişkili ifadeler

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin tutuklanması talep edilen Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol’un sevk yazsına ulaşıldı. Yazıda, HTS raporları ve dinlenen diğer tanıklar, şüphelinin çelişkili ifadeleri savcılık sırasında sorulduğunda hatırlamadığını belirttiği, soyut beyanlarda bulunduğu aktarıldı. Demirkol’un bu çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘yalan tanıklık’ suçundan gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

ÖLÜMÜN ŞÜPHELİ OLDUĞUNU BEYAN ETTİĞİ VURGULANDI

Şahsın hakimlikteki işlemleri devam ederken, şüphelinin savcılık sevk yazısı ortaya çıktı. Sevk yazısında, 26 Ağustos günü savcılıkta tanık olarak beyanda bulunduğu aktarıldı. Yazıda Demirkol’un tanık beyanında, ihbarın saat kaçta ve kim tarafından yapıldığını bilmediğini anlattığı belirtildi. Demirkol’un tanık ifadesinde maktulün doktoru olmadığını beyan ettiği, ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini anlattığı aktarıldı.

Yazıda, şahsın Beykoz Riva Polis Merkezi Amirliğine yaptığı ihbarın çözüm tutanağına da yer verildi. Bu tutanağa göre, ihbarı yapan şahsın şüpheli Nurettin Demirkol olduğu, ihbarda şahsın kendisini ailenin doktoru olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu beyan ettiği vurgulandı.

ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Sevk yazısında, HTS raporları ve dinlenen diğer tanıklar, beyanları arasında çelişkiler olduğu, şüphelinin çelişkili ifadeleri savcılık sırasında sorulduğunda hatırlamadığını belirttiği, soyut beyanlarda bulunduğu aktarıldı. Yazıda, şüphelinin çelişkili ifadeleri nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak ‘yalan tanıklık’ suçundan tutuklanmasının talep edildiği belirtildi. Şahsın, sulh ceza hakimliği işlemleri devam ediyor.

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