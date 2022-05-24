Wisla Krakow-Etimesgut Belediye Ampute maç sonucu: Etimesgut Belediye şampiyon mu oldu?
Wisla Krakow-Etimesgut Belediye Ampute maçı kaç kaç bitti? Etimesgut Belediye Ampute, Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin finalinde Wisla Krakow’u 5-2 devirerek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin finalinde Wisla Krakow’u 5-2 yenerek şampiyon oldu. B Grubu’nda Manchester City’i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer’i 7-0, Sporting AMP Futbol’u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados’u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev sahibi Wisla Krakow’u 5-2 yenen Etimesgut Belediye, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübümüzü verdikleri yürekli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.