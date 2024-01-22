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Aktüel Winston Churchill’in dişleri satışa çıkarılıyor, kimse beklemezdi! Kim alacak? Güler misin ağlar mısın...
Aktüel

Winston Churchill’in dişleri satışa çıkarılıyor, kimse beklemezdi! Kim alacak? Güler misin ağlar mısın...

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:39:00 - 2024-01-22 19:40:21
Winston Churchill’in dişleri satışa çıkarılıyor, kimse beklemezdi! Kim alacak? Güler misin ağlar mısın...

Dünyanın birçok noktasında bilinen Winston Churchill’in 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı ünlü “Sahillerde Savaşacağız” konuşmasında kullandığı üst protez dişleri satışa çıkarılıyor. Haberi gündeme bomba gibi düştü.

Winston Churchill’in 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı ünlü “Sahillerde Savaşacağız” konuşmasında kullandığı üst protez dişleri satışa çıkarılıyor.

1965’de ölen İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in takma dişleri satışa çıkarılıyor. Dişlerin, 6 Şubat’ta Cotswold şirketi tarafından düzenlenecek müzayedede 8 bin sterline satılması bekleniyor.

Kısmi altın kaplama olan dişler, siyasetçinin doğal peltekliğini koruyacak şekilde tasarlanmış. Kendi dişlerini 20’li yaşlarında kaybetmeye başlayan Churchill, yanında her zaman iki çift takma diş taşıyormuş. (londragazete)

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