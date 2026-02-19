Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

  • İSTANBUL
Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.

Sivas’ta 65 yaş üzeri vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanabildiği uygulama, dikkat çeken bir istatistikle gündeme geldi. Sivas Belediyesi ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binen 65 yaş üzerindeki Mehmet S. ironik bir dille tebrik edildi.

Paylaşımda, “Toplu Taşıma Şampiyonu” başlığıyla duyurulan Mehmet S.’nin günlük 25 binişle rekor kırdığı belirtilirken, kendisine ''yoğun ilgisinden dolayı” teşekkür edildi.

Bir kişinin bir yıl içinde 3 bin 365 binişe ulaşabilmesi için her gün ortalama 9,22 kez toplu taşıma kullanması gerekiyor. Günlük 25 binişlik rekor ise dikkat çekici bir yoğunluğa işaret ediyor. Belediye paylaşımının sonunda ise “Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir” notu yer aldı.

Sivas’ta tek biniş ücretinin 27 TL olduğu dikkate alındığında, Mehmet S.’nin 3 bin 365 yolculuğunun karşılığı yaklaşık 90 bin 855 TL’ye ulaşıyor. 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım hakkı kapsamında bu tutar belediye tarafından karşılanmış oldu.

Sosyal medyada gündem olan paylaşım, ücretsiz toplu taşıma uygulamasının kapsamı ve kullanım biçimi üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi.

mehmet salihihpaşaoğlu

bunlardan dolayı öğrenciler ve işe gidecek insanlar yer bulamıyor arabalarda yapışık bir şekilde gidiyorlar bedava diye bir şey mi olur tamam yaşlı indirimli olsun ama bedava olunca diğer insanların hakkına giriliyor adaletli değil

Mustafa

Şimdi Ramazanın ilk günü bir şey demiyim
