İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu
Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşalan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan son atamalarla yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.
Atamalar, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından kamuoyuna duyuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Görev Değişimi
Karara göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
Dönmez’den boşalan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.
Diğer Atamalar
HSK kararları kapsamında yapılan diğer görevlendirmeler şöyle:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine görevlendirildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Barış Kurt, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Fatih Dönmez, kariyerine Ankara'da savcı adayı olarak başladı.
Erdek, Silvan ve İstanbul Anadolu'da savcılık yaptı.
İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili olarak uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede rol aldı.
2025'te İstanbul Anadolu Başsavcısı, 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.