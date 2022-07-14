Willian Arao kaç yıl Fenerbahçe’de? Willian Arao ne kadar sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe, yeni sezona güzlü kadro ile girmekte kararlı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kıl payı kaybeden Kanarya, bu sezon kadrosuna yeni isimleri katarak şampiyonluk yolunda daha şimdiden rakiplerine meydan okuyor. Fenerbahçe, Emre Mor, Lincoln Henrique, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma'yı kadrosuna kattı. Willian Arao ise takıma katılan son isim oldu.

Willian Arao kaç yıl Fenerbahçe’de?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao’yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."