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Spor Williams ailesi, F1 takımından tamamen çekiliyor
Spor

Williams ailesi, F1 takımından tamamen çekiliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:57:18 -
Williams ailesi, F1 takımından tamamen çekiliyor

ANKARA (AA) - Formula 1'in köklü ekiplerinden Williams'ın takım direktör yardımcısı Claire Williams, 6 Eylül'deki İtalya Grand Prix'si sonrası görevinden ayrılacağını ve ailesinin takımdan tamamen çekilmiş olacağını açıkladı.

Williams, takımın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailem her zaman yarış takımımızı ilk sıraya koydu ve bu kesinlikle doğru bir karardı. Formula 1 uzun zamandır hayatımız olmuştu ve şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Williams mirasını korurken, takımı da ileriye götürecek doğru insanları bulduğumuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Williams F1 takımı, geçen ay ABD merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.

1977 yılında Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.

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