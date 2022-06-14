William Carvalho kimdir, nereli kaç yaşında? William Carvalho hangi mevkide oynuyor?

William Carvalho, 7 Nisan 1992 tarihinde Luanda, Angola'da doğdu. Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur. İspanyol ekiplerinden Real Betis'de forma giymektedir. Ön libero pozisyonunda oynayan oyuncu aynı zamanda Portekiz millî takımında da oynamaktadır.

William Carvalho kimdir?

Angola'nın Luanda şehrinde dünyaya gelen Carvalho, çok küçük yaşta ailesi ile birlikte Portekiz'e taşındı ve 13 yaşındayken Sporting CP genç takımına dahil oldu. 3 Nisan 2011 tarihinde, Primeira Liga'da Vitória takımıyla oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada 6 dakika forma şansı buldu. Bu maç onun ilk resmî maçı oldu. Daha sonra Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden CD Fátima takımına 6 ay süre ile kiralık olarak transfer oldu.

Yeniden Lizbon ekibine dönen William, Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sefer Pro League takımlarından Cercle Brugge'a bir buçuk sezonluğuna kiralık olarak gönderildi. 2013-14 sezonunda, Sporting'e geri döndü ve yeni teknik direktör Leonardo Jardim'in gelmesiyle birlikte ön libero pozisyonunda birçok maça çıktı.

Carvalho Sporting formasıyla ilk golünü, 27 Ekim 2013 tarihinde FC Porto takımına karşı 3-1 kaybedilen maçta attı. 2017-2018 sezonu sonunda 14 Temmuz 2018 tarihinde Sporting Lisbon'dan ayrılarak La Liga ekiplerinden Real Betis ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.