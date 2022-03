Will Smith'ten Oscar töreninde Osmanlı tokadı

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekti ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sordu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri oynuyordu.

Will Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

Rock, olayı hafifletmek için, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuştu.

Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür diledi.

Jada Pinkett Smith, daha önce geçirdiği saç kıran rahatsızlığı nedeniyle saçlarının döküldüğünü açıklamıştı.