Wilders'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı nedir?

Hollanda'da, Müslümanlara yönelik nefret dolu açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, İslam karşıtı skandal ifadeler kullanmaktan çekinmeyen, ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımlarına büyük tepki söz konusu.

Hollanda'da İslam ve Türkiye düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders sosyal medyadan yine Başkan Erdoğan için 'terörist' ifadesini kullandı. Wilders'in alçakça ifadesine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Açıklamasında, "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 02 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır.”

Hollandalı siyasetçi Wilders 2018'de yine Türkiye düşmanlığı yaparak "Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin" ifadelerini kullanmıştı.