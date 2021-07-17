Wikipedia'nın kurucusu itiraf etti: Site propaganda aracına dönüştü

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedi platformlarından Wikipedia'nın güvenilirliği her geçen gün sorgulanırken, kurucusu da sitenin eski halinden giderek uzaklaştığını kabul etti.

"Wikipedia, gerçeği yansıtmada her zaman güvenilir değil"

Kültür ve fikir dergisi Unherd'in Lockdown TV isimli YouTube kanalında konuşan Dr. Larry Sanger, Wikipedia'nın her şey hakkında bilgi sağladığını belirtirken, "Gerçeği yansıtma konusunda her zaman güvenilir olamadı" sözleriyle dikkat çekti.

"Wikipedia artık taraflı"

"Her zaman gerçeği söylediğine güvenebilir misiniz? Bu, gerçeğin ne olduğunu düşündüğünüze bağlı" diyen Sanger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Wikipedia eskisi gibi değil, artık olayları taraflı bir şekilde veriyor. Bu da bazı kişilerde Wikipedia'nın kontrolünü ele geçirme isteği yaratıyor."

"Perde arkasında büyük, kötü, karmaşık bir oyun var"

Platformun bazı olaylara dair bilgileri manipüle etme aracı haline dönüştürüldüğünü söyleyen Sanger, "Makalelerin, birisinin söylemesini istediği şeyi yansıtmasını sağlamak için perde arkasında oynanan büyük, kötü, karmaşık bir oyun var" ifadelerini kullandı.

"Büyük şirketler, bunun için maaşlı personel tutuyor"

Bazı büyük şirketlerin platformda yazarak kamuoyunun düşüncesini etkilemek için maaşlı personeller çalıştırdığını belirten Sanger, şöyle konuştu:

"Elbette, dini bir lider, parti yetkilileri veya bir diktatör gibi bir otorite figürü tarafından ne düşünmeleri gerektiğinin söylenmesini isteyen insanlar var. Ancak bu tür dürtülere hitap eden bir kaynak sadece kötülük yapmış olur."

"Wikipedia, propaganda aracı oldu"

"Böyle bir kaynak, aynı zamanda, halkın gerçeklik algılarını kendi çıkarları için manipüle etmek isteyenler için de yararlı bir araç haline gelir. Sistematik olduğunda bunun adı 'propaganda'dır. Ve Wikipedia'da gerçekten uğraştığımız şey bu."

"Ayrıca, müşterileriyle ilgili Wikipedia sayfalarını izleyen ve onlar adına düzenlemeler yapan koca bir sektör de var. Wikipedia editörleri kimliklerini açıklamak zorunda olmadığı için bunların bir kısmı engellenemiyor."

Türkiye'de erişime kapatılmıştı

Türkiye'yi terör örgütüne yardım eden ülke gibi gösteren, dünyanın en büyük anksiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia'nın engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak saymıştı.

2020'de aym kararı ile erişime açıldı

AYM'nin 26 Aralık’ta verdiği ifade özgürlüğünün ihlali kararı açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia ile alakalı çalışmalarını tamamlayarak, erişime açılması için operatörlere gerekli bildirimleri yapmış, 14 Ocak 2020'de de söz konusu internet platformu erişime açılmıştı.