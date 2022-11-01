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Gündem Wikipedia'dan milli duruşa sansür!
Gündem

Wikipedia'dan milli duruşa sansür!

Wikipedia'nın Boğaziçi Film Festivali'nde ödülünü terör tutuklusu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e tepki gösteren Burak Haktanır'ın sayfasını sildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:11:00 - 2022-11-01 21:17:54
Wikipedia'dan milli duruşa sansür!

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper aldığı ödülü, ‘kimyasal silah’ kullanıldığını söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti.

Terör örgütü PKK’ya yakın kanalda konuşarak TSK’yı hedef alan Fincancı’nın ‘barış’ istediği için tutuklandığını iddia eden Alper’e oyuncu Burak Haktanır’dan sert tepki geldi.

Haktanır, sahnedeki Özcan Alper'e, "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek bağırdı. Salondaki bağrışmalar tartışma konusu oldu, rezalete birçok kesimden tepki yağdı.

Wikipedia'dan milli duruşa sansür!

Kendisini 'özgür ansiklopedi' diye nitelendiren Wikipedia, Fincancı'ya ödülünü ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e tepki gösteren Burak Haktanır'ın sayfasını sildi.

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