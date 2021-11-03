Wikipedia'da skandal madde! Türkiye'ye "işgalci" iftirası

Münübe Yılmaz

“Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi” olan Wikipedia’da (Vikipedi) Türkiye ile ilgili skandal bir madde yayınlandı. Ülkemizi çeşitli terör gruplarıyla iş birliği halinde göstermeye çalışan makaleler sebebiyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan, ancak daha sonra tekrar açılan dünyanın en çok ziyaret edilen 6. internet sitesi olan Wikipedia’nın İngilizce sayfasında Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki varlığından “işgal” olarak bahsedildiği ortaya çıktı. Buram buram iftira kokan maddede Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Suriye’nin kuzeyini Ağustos 2016’dan bu yana işgal altında tuttuğu iddia edilerek, bu sözde işgalin, etnik temizlik de dahil olmak üzere birtakım insan hakları ihlallerine yol açtığı ileri sürüldü.

Atmadıkları iftira kalmamış

Bölge halkınca büyük sevgi duyulan Türk askeri hakkında iğrenç hakaretlerin yer aldığı maddede Türkiye’nin bölgenin demografi yapısını bozduğu da savunularak “Türk işgali altındaki bölgelerde bazı Hristiyan topluluklar bulunuyordu. Afrin'de küçük bir Evanjelik Hristiyan cemaati varken, Tell Abyad ve Resulayn’da çoğunlukla Suriyeli Ermeniler ve Süryaniler yaşıyordu. Ancak bu Hristiyanların büyük kısmı Türk işgalinden önce veya sonra yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Etmeyenler ise SMO savaşçıları tarafından ölümle tehdit edildi” iftirası da atıldı.

İğrenç madde bir an önce kaldırılsın

Vatandaşlar, kullanıcıları tarafından ortaklaşa bir şekilde içeriklerin hazırlandığı, her dilde yayın yapan ücretsiz bir ansiklopedi ağı olarak bilinen Wikipedia’daki iğrenç maddenin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.