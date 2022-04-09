Wikipedia'da Ecevit skandalı! Öyle bir şey yazdılar ki...
Kendini 'özgür ansiklopedi' olarak tanımlayan Wikipedia, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in doğum yerini Konstantiniyye yaptı.
Kendisine 'Özgür Ansiklopedi' adını takan Wikipedia adlı internet sitesi yine büyük bir skandala imza attı. Google arama motorundan eski Başbakanlardan olan Bülent Ecevit'i aratanlar ana ekranlarında şok edici bir görüntü ile karşılaştı. Wikipedia'da Ecevit'in doğum yerinde 'İstanbul' yerine 'Konstantiniyye' yazısı yer aldı.