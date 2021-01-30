Wikipedia FETÖ’nün propaganda aracı haline geldi

Anayasa Mahkemesinin kararıyla 2,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl tekrar kullanıma açılan Wikipedia’ya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'da, FETÖ'cüler Türkiye'yi Suriye'deki iç savaşa destek vermekle suçlamıştı. Bu paylaşım sonrası, siteye erişim engellenmişti. O skandal paylaşımlarla ilgili gerçekleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı. Sayan, önceki gün toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda Wikipedia’ya erişimin engellenmesi sürecine ilişkin “Bizim mahkeme kararına konu yer kendilerince düzeltilebilseydi ya da Türkiye’den editörler bunu düzelttiği zaman oradaki ‘süper editörler’ bunu engellemeseydi hiçbirini yaşamayacaktık. Biz müzakere sürecinde de Wikipedia’nın yetkilileriyle konuştuk. Dedik ki ‘Biz yapıyorsak biz yapalım, siz yapıyorsanız siz yapın. Gelin, Türkiye’de bu editörlük yapısını da düzgün şekilde kurun. Amerika’daki FETÖ’cü, ‘süper editör’ hâline gelmiş kişi, Türkiye’deki bilginin yanlışlığı tamamen ortada olduğu hâlde bunu düzeltmeyi engelliyor, öyle bir yapı” dedi.

Düzeltmeler engellenebiliyor

Wikipedia’daki normal işleyişte, bireysel kullanıcılar tarafından metinlerde düzeltmeler yapılabiliyor. Ancak bu değişiklikler bazen süper editörler tarafından engellenebiliyor. İnternet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'nın, erişim engeliyle ilgili Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, site 2020 yılının başında tekrar erişime açılmıştı. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında, Wikipedia'nın "Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde gösteren" içeriklerle ilgili düzenlemeler yaptığı ve Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları kaldırdığı belirtilmişti.

FETÖ’ye terör örgütü diyemediler

Türkiye karşı tutum alan Wikipedia, başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerini ise âdeta övüyor. Terör örgütü FETÖ, Wikipedia’da ‘Gülen hareketi’ olarak yansıtılıyor. Örgütün açıklamasında ise “Gülen Hareketi, Fetullahçılar, Gülen Cemaati veya yalnızca ‘Cemaat’, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) veya Paralel Devlet Yapılanması (PDY), harekete mensup kişilerce de Hizmet Hareketi olarak adlandırılmaktadır” ifadeleri kullanılıyor. Başlığa koyulan uyarıda ise “Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir” deniliyor. Örgüt elebaşının tanımında ise ‘hareket lideri’ ‘Türk vaiz, yazar ve eski imam’ kelimeleri dikkat çekiyor.