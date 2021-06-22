Wijnaldum Hollanda tarihine adını yazdırdı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hollanda forması giyen Georginio Wijnaldum, Kuzey Makedonya maçında attığı gollerle ülke tarihine geçti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020), C Grubu'ndan çıkmayı garantileyen turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
Maçta iki gol atan Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum, ülke futbol tarihine geçti.
Kuzey Makedonya maçında ağları iki kez havalandıran Georginio Wijnaldum, Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 78. maçında 25. golünü attı.
24 gollü Marco van Basten ve Dirk Kuyt'ı geçen Wijnaldum, Rafael van der Vaart'ı yakaladı.