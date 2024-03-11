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Dünya Wi-fi ismi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı
Dünya

Wi-fi ismi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 13:33:00 -
Wi-fi ismi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

Rusya’da bir öğrenci eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki wi-fi ağına "slava Ukraini!" (Ukrayna’ya zafer) ismini verince hapis cezası aldı. Polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu.

Rusya’da bir öğrenci eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki wi-fi ağına "slava Ukraini!" (Ukrayna’ya zafer) ismini verince hapis cezası aldı. Polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu.

Rusya’da bir öğrencinin eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki wi-fi ağında Ukrayna yanlısı ifade kullanması pahalıya patladı.

Kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını veren öğrenci, çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı.

MAHKEME TARAFINDAN SUÇLU BULUNDU

Moskova’da hakim karşısına çıkarılan öğrenci, mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme, adı açıklanmayan öğrencinin wi-fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade ederek, “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
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BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Yurt odasında arama yapan polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu.

Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.

Kaynak: İHA

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