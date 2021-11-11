WhatsApp'tan yeni özellik! Son Görülme seçenekleri artıyor

Birkaç ay önce çıkan söylentilerin ardından WhatsApp Topluluklar özelliğine dair yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Bu sistem kısaca grup yöneticilerinin WhatsApp'taki gruplar üzerinde daha fazla hakka sahip olmasını sağlıyor.

Bunun beraberinde WhatsApp bir de 'Son Görülme' seçeneklerine yenilerini ekliyor. Şu anda mevcut sistemde Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse olmak üzere 3 farklı opsiyonun bulunduğu 'Son Görülme' sistemi, 'Kişilerim Hariç...' sistemiyle daha esnek bir kullanım sunacak gibi görünüyor.

Kişilerim Hariç özelliği, WhatsApp durumu sadece belirli kişiler için gizlenebilecek. Bu durumda istenen kişiler listeye dahil edilerek son görülme özelliğinin kullanımına devam edilebilecek. Şu anda beta kapsamında devam eden testlerin yakında bitmesi bekleniyor.