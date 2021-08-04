WhatsApp'tan yeni hamle! Kısıtlamalar hayata mı geçirilecek?

Yeniakit.com.tr

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı, "Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylamayanların kullanımı yavaş yavaş sınırlandırılacak." uyarısından sonra Türkiye'de pek çok kullanıcı WhatsApp'ını silerek Telegram'a geçmişti. Aldığı kararı bir süreliğine erteleyen WhatsApp, kullanıcıları ile durum paylaşmaya başladı.

Artık durum paylaşacaklarını duyurdular

Yeni uygulmasını, 'WhatsApp artık durum paylaşıyor' diyerek duyuran WhatsApp, "Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Bu konuda değişen hiçbir şey yok." diyerek devam etti.

Uygulamaya mı geçecekler!

Güvenlik sorunu iddialarına ilişkin de mesaj paylaşan WhatsApp, "Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifrelenir. Böylece WhatsApp bu sohbetleri okuyamaz ve dinleyemez." dedi. WhatsApp tarafından başlatılan durum paylaşma uygulması ve paylaşımlarda kullanılan güven vermeye yönelik ifadeler, WhatsApp'ın ertelediği kararını uygulamaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.