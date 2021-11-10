  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp'tan olay özellik! Bu herkesin hoşuna gidecek
Teknoloji

WhatsApp'tan olay özellik! Bu herkesin hoşuna gidecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:06:00 -
WhatsApp'tan olay özellik! Bu herkesin hoşuna gidecek

Bildiğiniz gibi WhatsApp, Mark Zuckerberg'in amiral gemisi mesajlaşma uygulaması. Şirket 2 milyara yakın kullanıcı portföyü ile oldukça büyük bir kitleye sahip. İşte WhatsApp’ın bu özelliğinden faydalanmak için yeni bir iş modelini test ettiği bildiriliyor.

Teknolojioku'da yer alan habere göre, Testleri tamamlanan ve birkaç pilot bölgede denemesi tamamlanan bu işlevselliğin dünyanın geri kalan kısmına sunulması kararlaştırıldı. Görünüşe göre geliştiriciler tarafından yapılan en son derinlemesine analizine göre mevcut özellik yeni bir güncelleme ile bütün kullanıcılara ulaşacak.

Son bilgilere göre, anlık mesajlaşma uygulaması, komisyon ödemeden ve kendi ekosistemi aracılığıyla arkadaşlar ve aile arasında, kişiden kişiye ödemelere izin verecek. Artık mesajlaşma proğramı üzerinden proğramı kullanan dilediğiniz kişiye dilediğiniz ödemeyi anında gönderebileceksiniz.

Web ekibi, WhatsApp beta sürümünün önceki bir sürümünde, uygulamayı kullanarak para göndermek için kimlik ve banka belgelerinin doğrulanmasını gerektirmeye başlayacağını öne sürdü. Uygulamanın en son sürümünde, bu doğrulamanın, cüzdan görevi görerek Meta'ya ait olan bir araç olan Novi uygulamasıyla yeni bir entegrasyonla ilgili olduğu iletildi.

APK'da bulunan kod satırları doğrulama işlemine odaklanıyor ve hepsi Novi kelimesiyle etiketleniyor. Bu nedenle ödemenin nereden geldiğini bilmek için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekmiyor.

Novi şu anda bazı bölgelerde kullanıcılar için devam eden bir pilot program olarak indirilebiliyor. Uygulama, kullanıcıların resmi bir dijital para birimi olan Pax Dollar'ı kullanarak ülkeler arasında komisyon almadan para gönderip almalarına imkân sağlıyor.

Novi'nin WhatsApp'a entegrasyonu için hangi bölgelerin kullanılacağı henüz belli değil, ancak kesin olan şey şu ki, WhatsApp uygulamasının gelecek için ödeme portföyümüzde yar alacağı kesinleşmiş görünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?
Gündem

Asıl sen kendini ne zannediyorsun be adam?

Tarihçi olmasına rağmen her konuda ahkam kesmeyi alışkanlık haline getiren İlber Ortaylı, yaptığı son siyasi çıkışla bir kez daha tepkilerin..
İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın
Siyaset

İP’ten HDP’ye zeytin dalı! Akşener mecbur bırakıldı kusura bakmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kürdistan' skandalının ardından kendisini kurtarmak için söylediği "HDP'yi PKK'nın yanında konumla..
Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok
Gündem

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'in, “Atatürk alkolden öldü” haberi sosyal medyayı salladı. Atatürk ticareti yapan Sözcü ve Cumhuriy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay