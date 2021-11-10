WhatsApp'tan olay özellik! Bu herkesin hoşuna gidecek

Bildiğiniz gibi WhatsApp, Mark Zuckerberg'in amiral gemisi mesajlaşma uygulaması. Şirket 2 milyara yakın kullanıcı portföyü ile oldukça büyük bir kitleye sahip. İşte WhatsApp’ın bu özelliğinden faydalanmak için yeni bir iş modelini test ettiği bildiriliyor.

Teknolojioku'da yer alan habere göre, Testleri tamamlanan ve birkaç pilot bölgede denemesi tamamlanan bu işlevselliğin dünyanın geri kalan kısmına sunulması kararlaştırıldı. Görünüşe göre geliştiriciler tarafından yapılan en son derinlemesine analizine göre mevcut özellik yeni bir güncelleme ile bütün kullanıcılara ulaşacak.

Son bilgilere göre, anlık mesajlaşma uygulaması, komisyon ödemeden ve kendi ekosistemi aracılığıyla arkadaşlar ve aile arasında, kişiden kişiye ödemelere izin verecek. Artık mesajlaşma proğramı üzerinden proğramı kullanan dilediğiniz kişiye dilediğiniz ödemeyi anında gönderebileceksiniz.

Web ekibi, WhatsApp beta sürümünün önceki bir sürümünde, uygulamayı kullanarak para göndermek için kimlik ve banka belgelerinin doğrulanmasını gerektirmeye başlayacağını öne sürdü. Uygulamanın en son sürümünde, bu doğrulamanın, cüzdan görevi görerek Meta'ya ait olan bir araç olan Novi uygulamasıyla yeni bir entegrasyonla ilgili olduğu iletildi.

APK'da bulunan kod satırları doğrulama işlemine odaklanıyor ve hepsi Novi kelimesiyle etiketleniyor. Bu nedenle ödemenin nereden geldiğini bilmek için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekmiyor.

Novi şu anda bazı bölgelerde kullanıcılar için devam eden bir pilot program olarak indirilebiliyor. Uygulama, kullanıcıların resmi bir dijital para birimi olan Pax Dollar'ı kullanarak ülkeler arasında komisyon almadan para gönderip almalarına imkân sağlıyor.

Novi'nin WhatsApp'a entegrasyonu için hangi bölgelerin kullanılacağı henüz belli değil, ancak kesin olan şey şu ki, WhatsApp uygulamasının gelecek için ödeme portföyümüzde yar alacağı kesinleşmiş görünüyor.