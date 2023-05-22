  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp'tan mesaj gönderenler dikkat!
Teknoloji

WhatsApp'tan mesaj gönderenler dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-05-22 20:23:00 -
WhatsApp'tan mesaj gönderenler dikkat!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini bildirdi.

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.

Son anket açıklandı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallandı! Erdoğan'dan büyük fark
Son anket açıklandı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallandı! Erdoğan'dan büyük fark

Gündem

Son anket açıklandı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallandı! Erdoğan'dan büyük fark
ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 Mayıs sonrası Davutoğlu'na soğuk duş!
14 Mayıs sonrası Davutoğlu'na soğuk duş!

Gündem

14 Mayıs sonrası Davutoğlu'na soğuk duş!

Ankara'da kritik görüşme: Kurtulmuş ve Özdağ'dan flaş açıklama
Ankara'da kritik görüşme: Kurtulmuş ve Özdağ'dan flaş açıklama

Gündem

Ankara'da kritik görüşme: Kurtulmuş ve Özdağ'dan flaş açıklama

Davutoğlu ve Babacan’a çifte şok
Davutoğlu ve Babacan’a çifte şok

Gündem

Davutoğlu ve Babacan’a çifte şok

YSK'dan flaş açıklama
YSK'dan flaş açıklama

Gündem

YSK'dan flaş açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23