  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya tehdidine karşı ittifak istiyorlar! Savaş uçağı hamlesi

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüste sevindiren haber! DSÖ duyurdu

Serdar Arseven yazdı: Mekanın cennet olsun Doğan Cüceloğlu

ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar

İşgalci İsrail'de panik! 'Su kaynakları zehirlenebilir'

Hinduların Afrika'da ne işi var? İngilizlerin sömürü sırlarını açıkladı! Çarpıcı hatıra

Türkiye'den dev doğal gaz hamlesi

"Her şeyi biliyoruz" diyen Emre Belözoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Teknoloji WhatsApp'tan kullanıcıları kızdıracak sinyal
Teknoloji

WhatsApp'tan kullanıcıları kızdıracak sinyal

WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada platform kararından geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:29:00 -
WhatsApp'tan kullanıcıları kızdıracak sinyal

Sosyal medya platformu Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

WhatsApp, 'Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi' başlığıyla paylaştığı yazıda "WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" denildi.

Söz konusu yazıda “Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık” ifadelerine yer veren WhatsApp, yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edildiğinin altını çizdi.

Geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı

WhatsApp’ın resmi blog sitesi üzerinden yayınlanan bu yazı WhatsApp’ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı.

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Akdeniz hamlesi!
Dünya

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına başlayacağını duyurdu.
ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar
Dünya

ABD'li isimden Türkiye karşıtlarına tokat gibi cevaplar

ABD'li avukat Robert Amsterdam, Türkiye'yi eleştiren bir mektup kaleme alan Amerikalı senatörlere cevap verdi. Amsterdam, "ABD hükümetinin e..
Ahmet Davutoğlu şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı sürdürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı sürdürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şehitlerimiz üzerinden siyaset yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti iktida..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay